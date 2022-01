Planeta Terra - Reprodução/Internet

Publicado 28/01/2022 06:00

ÁRIES



Amigos vão valer mais do que ouro. Se for viajar, tudo tende a correr numa boa. À tarde, emoções bagunçadas. Romance que começar agora deve ser transformador.



TOURO



Há sinal de ganhos na profissão. Mas à tarde talvez pinte notícia não tão legal relacionada a dinheiro. Evite se automedicar para não prejudicar sua saúde.



GÊMEOS



Energia positiva em seus relacionamentos pessoais e parcerias profissionais. Viagem a trabalho deve render bons contatos. A Lua pede mudanças no amor.



CÂNCER



No trabalho, vai contar com responsabilidade, principalmente se lida com negócios ou grana de outras pessoas. Cuide melhor da saúde. A intimidade vai esquentar!



LEÃO



Relacionamentos favorecidos. Na carreira, aprenderá a cooperar. Atenção à tarde, pois há risco de prejuízo. A dois, tudo indica que irá dominar o romance e a transa.



VIRGEM



Contará com responsabilidade e organização. Em família, cuidado para não falar o que não deve. No amor, não tente mudar o crush ou mozão.



LIBRA



Vai ter ótimas ideias e se expressar bem. À tarde, melhor evitar decisões a longo prazo. Atenção com o que come. Seu jeito espontâneo apimenta o sexo.



ESCORPIÃO



Vai agir com responsabilidade e pulso firme ao lidar com grana. A Lua Minguante incentiva a avaliar, ajustar ou finalizar as coisas na paquera e no amor.



SAGITÁRIO



Vai ter facilidade para se expressar sem ultrapassar limites. No amor, a Lua avisa que os relacionamentos mais íntimos têm mais chances de sucesso hoje.



CAPRICÓRNIO



Pode fazer crescer seu dinheiro, mas com cuidado e calma. À tarde, cautela com mal-entendidos! A Lua avisa que as relações ganham carinho e intimidade.



AQUÁRIO



Relações antigas devem ganhar energia positiva. Na saúde, atenção para não exagerar na comilança. Com o mozão, maneire na teimosia.



PEIXES



Vai contar com autoconfiança e ambição no trabalho. A vontade de trocar de emprego talvez fale alto. Melhor avaliar os assuntos do coração.