Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 26/01/2022 06:00

ÁRIES



Concentre-se em suas tarefas e deixe para resolver questões pessoais depois do expediente. Criatividade deve rolar solta nos momentos íntimos.



TOURO



Redobre a atenção pra não se envolver em mal-entendidos. No trabalho, ótimas parcerias profissionais. No amor, o desejo de formar família tende a bater mais forte.



GÊMEOS



Para evitar erros e atrasos, redobre a atenção em seus negócios, gastos, pesquisa, contratos e escrita. Troque mais atenção no amor.



CÂNCER



Risco de pintar treta nas relações. Melhor deixar discussões importantes para depois. Vai arrasar na paquera, no amor e no sexo.



LEÃO



Precisará pensar bem antes de falar e dedicar atenção às tarefas. Na saúde, evite se sobrecarregar. No amor, vai mostrar interesse e receber conexão.



VIRGEM



Risco de surgir imprevistos. Não tenha pressa em tomar decisões. No amor, fale sobre seus sentimentos, só não exagere. Sexo criativo e intenso!



LIBRA



Assuntos do passado talvez venham à tona. Resolva as desavenças com seu jeito diplomático. Dedicação pode render grana extra. No amor, vai buscar sinceridade.



ESCORPIÃO



Cuidado com as palavras hoje. À tarde, vai contar com sensibilidade, o que facilita os relacionamentos. Não vai faltar criatividade na cama.



SAGITÁRIO



Atenção com as finanças e compromissos. Serviço isolado tende a fluir muito bem. No amor, aceite as diferenças. Na paquera, pense antes de agir.



CAPRICÓRNIO



Tenha mais paciência, atenção e concentração ao fazer planos e se expressar. À tarde, a comunicação melhora. Boas vibes no romance.



AQUÁRIO



Melhor não confiar cegamente nas pessoas. Facilidade para atrair dindim. Há sinal de paixonite por alguém do trabalho. Com o mozão, inove na cama!



PEIXES



Procure se organizar e agir com discrição. Se busca um love, há chance de se envolver com colega ou alguém de fora. Saidinha ou viagem a dois deve trazer emoção.