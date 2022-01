Lua minguante - .

Lua minguante.

Publicado 27/01/2022 12:50

Rio - A lua minguante é um bom período da lunação propício para rituais de banimento, ou seja, para eliminar as energias que não estão contribuindo para o bom funcionamento da vida. Aprenda a simpatia para acabar com os sentimentos negativos de uma vez por todas.

Em uma noite de lua minguante, escreva com lápis no papel os hábitos, emoções ou pessoas que você deseja remover da sua vida. Acenda uma vela sobre um pires e leia em voz alta o que foi escrito. Faça uma oração mentalizando o desprendimento. Queime o papel e jogue os pedaços no lixo.