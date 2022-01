Casal - Reprodução de Internet

Publicado 28/01/2022 14:30

Rio - O café é um ingrediente místico muito usado para combater energias negativas, como o mau-olhado. Quando o assunto é amor, é um item poderoso para a conquista e o fortalecimento dos laços.



Simpatia do café para atrair a alma gêmea



Pegue uma folha de louro e escreva o nome completo da pessoa amada. Depois, acenda uma vela sobre um pires e coloque a folha de louro do lado, mentalizando a concretização desse grande amor. Quando a vela queimar, coloque a folha de louro com uma colher de café em um envelope e enterre, com muito respeito, em um jardim bem bonito.