27/01/2022

ÁRIES



Boa hora para iniciar novos projetos. Se vai viajar ou precisa colocar os estudos em dia, a dica é não ter pressa. Com o mozão, talvez pensem em se mudar.



TOURO



Com a imaginação e otimismo em alta, deve ter ideias lucrativas e apoio. Nas amizades, atenção com gente falsa. Tudo indica que irá se aventurar mais no sexo.



GÊMEOS



Relacionamentos e parcerias profissionais vão receber ótima energia. Atenção à tarde, pois corre o risco de perder oportunidades. Vai chamar atenção fácil a dois.



CÂNCER



Terá confiança para apresentar suas ideias. Evite descontar o estresse na comida. Com o mozão, vai mostrar apoio. Chance de se envolver com alguém do trabalho.



LEÃO



Sua criatividade está nas alturas e você conta com sorte. As emoções devem ficar à flor da pele, mas vai ser mais fácil à noite. No amor, muita diversão.



VIRGEM



Família e assuntos do lar devem concentrar sua atenção. Bom dia pra fazer uma limpeza e doar o que não usa mais. No amor, vai encarar tudo mais de boa.



LIBRA



Se deseja empreender, vai ser mais fácil colocar sua ideia em ação. Cuide melhor da saúde. Bom papo no romance, só não exagere nas mensagens.



ESCORPIÃO



Chance de lucrar com público feminino, alimentação ou artigos domésticos. No amor, vai querer sinceridade. Se está só, aventuras passageiras vêm aí.



SAGITÁRIO



O desejo de liberdade ficará ainda maior. Em casa, o humor pode variar. No fim da tarde, os astros favorecem seus contatos, inclusive em viagem e estudos.



CAPRICÓRNIO



Pode bater vontade de se isolar, sobretudo no trabalho. Sua intuição estará poderosa. No amor, só vai se comprometer depois de refletir muito.



AQUÁRIO



Há chance de fazer contatos, expandir seus interesses e conhecimentos. Nas finanças, risco de cometer extravagâncias. Atividades sociais têm tudo pra bombar.



PEIXES



Buscará liberdade para agir e menos rotina. Atenção com problemas digestivos. Se está só, pode atrair olhares. Com o mozão, agite o romance.