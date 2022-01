As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

Publicado 28/01/2022 15:43

Rio - Nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia. As simpatias ajudam a dar um “empurrãozinho” na hora da conquista e, também, quando é necessário fortalecer os laços. Afinal, não há nada mais delicioso do que amar e ser amado, não é mesmo? Aprenda o ritual!