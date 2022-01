A silhueta de Mercúrio - NASA/Bill Ingalls

Publicado 26/01/2022 18:15

Rio - Mercúrio está em movimento retrógrado até 3 de fevereiro. Neste período, os assuntos tratados pelo astro podem encontrar obstáculos e desafios para serem desenvolvidos. A astróloga Isabella Cariello afirma que, enquanto o planeta estiver em lentidão no signo de Capricórnio, problemas nas trocas, intercâmbios, contratos, questões burocráticas e de trabalho podem ser recorrentes.

No período de retrogradação do planeta, é esperado que ocorram oscilações tanto na comunicação, tecnologia e, também, assuntos burocráticos. “Mercúrio é associado a Hermes, Deus da Mitologia Grega, está associado a Hermes, que fazia a conexão do alto com o baixo, levava e trazia a informação. Neste período, problemas com questões comerciais e contratuais podem sofrer problemas. Por exemplo, comprar alguma coisa e apresentar algum defeito, ter dificuldade com alguma troca ou problema com pagamentos de conta”, explica Isabella.A astróloga aconselha que é interessante evitar as questões que são tratadas por Mercúrio. “Os primeiros e últimos dias da lentidão do planeta, são os mais desafiadores. É interessante, por exemplo, não fechar um contrato ou fazer uma compra importante. Mas isso não significa que durante a retrogradação de Mercúrio é preciso não mexer nos assuntos referentes a ele.”