Planeta Marte - Divulgação/NASA

Publicado 25/01/2022 06:00

ÁRIES



Você deve levar a sério as finanças, sobretudo se lida com o dindim dos outros. Se está só, fique de olho em alguém do trabalho. Com o love, relação harmoniosa.





TOURO



Sua intuição está forte e será difícil te enganarem. O jeito ciumento também cresce - cuidado para não cobrar demais. No romance, sinal de novas experiências.



GÊMEOS



Seu jeito popular e otimista deve atrair pessoas e oportunidades de crescer na carreira. Na saúde, as emoções talvez causem instabilidades - abandone maus hábitos.



CÂNCER



Terá facilidade para se relacionar. Há chances de sucesso nos estudos e no trabalho. Se está só, relação pode decolar. No sexo, seu coração estará na cama.

LEÃO



Vai levar a sério os assuntos de casa, mas cuidado para não se desentender com parentes. Há chance de receber herança. Terá boas ideias para curtir o lar a dois.



VIRGEM



Talvez tenha dificuldade para mostrar o que sente, mas se sairá bem no trabalho. Se está só, pode pintar alguém numa saidinha. A dois, papos agradáveis.



LIBRA



Pode ter oportunidades para ganhar mais dinheiro. O lar será perfeito para curtir momentos a dois. Se está só, há chance de conhecer alguém por um familiar.



ESCORPIÃO



Seu lado intuitivo e esperto se destaca, mas também seu jeito ciumento e rancoroso. Procure praticar esportes e se divertir. Vai ter facilidade no romance.



SAGITÁRIO



Talvez prefira trabalhar a sós e leve mais a sério os assuntos pessoais. Em casa, clima de felicidade e aconchego. No amor, deve dar bom!



CAPRICÓRNIO



A vontade de crescer na vida estará mais forte. Há chances de contar com a ajuda de amigos. Se está na pista, talvez ganhe os olhares de um amigo.



AQUÁRIO



Talvez faça sacrifícios para alcançar suas metas. Há chance de atrair dindin com seu jeito otimista. Se está só, relação com colega de trabalho deve ficar gostosa.



PEIXES



Tudo indica que desejará coisas que tragam maior satisfação emocional. Se busca um amor, alguém do seu círculo de amizades pode ser um ótimo candidato.