ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 29/01/2022 06:00

ÁRIES



A Lua aumenta a sua popularidade. No trabalho, estará eficiente e em busca de reconhecimento. Só cautela com intrigas e cobranças da família.



TOURO



Investir nos estudos será importante para conquistar segurança material. Talvez tome decisões rapidamente, inclusive sobre passeio. Vida amorosa animada.



GÊMEOS



Foque no trabalho. Talvez receba grana extra, mas não gaste por impulso! Pode correr atrás do prazer: hoje tem!



CÂNCER



Vai saber retribuir as pessoas à altura. Talvez feche alianças vantajosas. Chances de fortalecer um romance.



LEÃO



Se precisa trabalhar hoje, peça apoio da galera, mas cuidado para não ser autoritária. Se estiver só, pode fisgar alguém bem-sucedido ou do trabalho.



VIRGEM



Vai ansiar por crescimento, mas analise o terreno antes. Vai ter ânimo para diversão e trabalho. Na saúde, aposte em exercícios físicos.



LIBRA



Assuntos do lar e ligação com a família bombando. Vai ter pique se trabalha em casa. Há chance de conhecer alguém pela família. Com o mozão, vai curtir o lar.



ESCORPIÃO



Produtividade em alta, mas seu lado exigente e rígido também. Com seu charme e lábia poderosíssimos, vai arrasar na paquera e no relacionamento.



SAGITÁRIO



Boas chances de faturar com o seu trabalho. Em casa, poderá contar com a ajuda da família. No amor, você tende a ficar com o coração aberto.



CAPRICÓRNIO



A produtividade vai ditar o tom do seu dia. Pode rolar sintonia de ideias e primeiro encontro com o crush. Com o mozão, criatividade na cama.



AQUÁRIO



Talvez prefira tranquilidade e silêncio. Pode ter vantagens materiais em alianças, sobretudo com amigos. Se tem um crush, talvez queira evoluir o lance.



PEIXES



Tem tudo para fazer novas amizades. Talvez encontre soluções para os perrengues. Se estiver na pista, deve conhecer gente nova. Oportunidades de sair a dois.