Publicado 31/01/2022 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 119 é o mais extenso dos 150. A prece indica que a confiança na palavra de Deus é o único caminho seguro e salvação para os justos. Ele ameniza as tristezas e incertezas dos que adoram a palavra.

Salmo 119



Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste; ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos; assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade; propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos; ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos; vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade; pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim; contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção; eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração; tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade; ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois cri nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem; ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim; mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva pois a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram duma maneira perversa, sem causa; mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra; entrementes dizia: Quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça; contudo não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem; ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade; assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração; tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações; porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos; pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me; pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos; pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos; porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento; por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor; ensina-me os teus juízos. A minha alma está contínua nas minhas mãos; todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço; contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero a tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem; não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo; dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos; portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos símplices. Abri a minha boca, e respirei, pois desejei os teus mandamentos. Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem; assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e os retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura; portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e angústia se apoderam de mim; contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna; dá-me inteligência, e viverei. Clamei de todo o meu coração; escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei; salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite, e clamei; esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade; vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos; afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei.Pleiteia a minha causa, e livra-me; vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias; vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos; mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores, e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira; mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos; amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor; dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor; a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma, e louvar-te-á; ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida; busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos.