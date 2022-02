Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 01/02/2022 06:00

ÁRIES



Invista nas amizades e atraia aliados para seus projetos. Vai arrasar nas paqueras. Pegue leve com as cobranças e faça planos com o par.



TOURO



Mostre sua competência. Ouça conselhos de pessoas mais maduras. Na paquera, escolha a dedo seus pretendentes. Na união, lutem para realizar um sonho.



GÊMEOS



Invista em aprendizado. Pode faturar com assuntos ligados à justiça, importados e animais. Pode descobrir afinidades com alguém. No romance, saia da rotina!



CÂNCER



Coloque em prática as mudanças que deseja para sua vida. Pode ter atrito com colegas: controle suas reações! Clima quente no amor. Desejos à flor da pele!



LEÃO



Trabalhar em equipe será uma boa. Se pintar uma chance de promoção no emprego, seja determinada. Namoro pode rolar! A dois, valorize o companheirismo.



VIRGEM



Vai mostrar disciplina, com chance de assumir novas responsabilidades, só cuidado para não assumir tarefas demais. Não deixe a rotina esfriar a relação.



LIBRA



A sorte vai soprar a seu favor e tudo vai parecer mais fácil, até as tarefas mais chatas. Terá habilidade para convencer. Sucesso na conquista e na união.



ESCORPIÃO



Convívio com a família recebe boas energias, mas quem tem sociedade com parentes deve ter jogo de cintura. Ex-amor pode ressurgir: avalie se vale a pena.



SAGITÁRIO



Você pode fazer contatos vantajosos - use sua simpatia. Ótima fase para quem procura emprego. Papos descontraídos beneficiam a paquera e o romance.



CAPRICÓRNIO



Os astros acentuam a vontade de ganhar dinheiro. Pode ter oportunidades ou ideias inovadoras para isso. No amor, vai querer segurança.



AQUÁRIO



Pode surpreender com suas ideias criativas e propostas inovadoras. Não dê espaço para atritos em família. Na conquista, talvez queira um tempo livre.



PEIXES



Período é perfeito para fazer um balanço da sua vida. Quem sofreu uma decepção no amor talvez queira um tempo. Na união, fortaleça a confiança.