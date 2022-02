Tarot - Reprodução de Internet

Publicado 01/02/2022 11:33 | Atualizado 01/02/2022 14:19

Rio - Nesta terça-feira sai o resultado do segundo paredão do Big Brother Brasil. Na berlinda, estão Rodrigo, Natália e Jessilane. Em nova previsão, o tarólogo Gustavo Andrade (@ouroborosterapia) revela que a modelo tem a possibilidade de deixar a competição. Já para o prêmio de 1 milhão de reais, os arcanos mostram Linn da Quebrada como a grande vencedora.

"Perguntando ao baralho cigano se Rodrigo sai ou fica, tiramos a carta da Âncora, que revela que ele ainda deve se manter no jogo. Essa lâmina simboliza segurança e estabilidade. Já Natália tem mais condições de sair, pois vemos a carta do Rato, apontando para um desgaste, tristeza, perda, desânimo e aborrecimentos", afirma o tarólogo.

Quanto ao topo do pódio, o Tarot aponta para a vitória de Linn da Quebrada, que vem dando visibilidade às mulheres transsexuais e travestis. “Há grandes chances de que tenhamos na final uma pessoa conhecida pela mídia e é bem provável que estejamos falando da Lina. A carta que aparece para a sister é a da Estrela. É possível que o segundo lugar fique com o Vinícius”, conta Gustavo, que ainda destaca a possibilidade do nascimento de uma grande amizade entre os dois.



Os atores Tiago Abravanel e Arthur Aguiar também têm chances de se aproximarem da final. “O Tiago pode ficar entre os 6 últimos participantes, mas não deve chegar ao pódio. Arthur pode ser um dos finalistas, pois o arcano que aparece para ele é o do Mundo, o que indica a sua permanência na casa. O ator sabe se articular e se juntar a brothers que acabarão o ajudando”, explica.



Em menos de um mês de exibição do programa, um casal já está formado na casa mais vigiada do Brasil. De acordo com as cartas, o relacionamento de Lucas e Eslovênia não deve se sustentar por muito tempo fora do reality. “Existe um interesse físico entre ambos, mas há também a busca por estabilidade na casa. O 9 de espadas revela preocupações, ansiedade, temores e demonstra que os dois vão cair na real. Observo que há chances que o Lucas deixe a casa antes da Eslovênia e, dessa forma, o público não vai colocar tanta fé na união”, aponta Andrade.



Ainda sobre os romances dentro da casa, Gustavo afirma que existe a possibilidade de Jade Picon e Paulo André formarem um casal. “O atleta e a influencer podem ficar juntos em um momento que surpreenderá o público. Ela se mostrará em dúvida e ele, provavelmente, tentará roubar um beijo da sister. Com a possível união, ambos ganharão mais prestígio dos espectadores, uma vez que as cartas que representam esse enlace são a Roda da Fortuna e o Papa.”