Iemanjá - Reprodução

IemanjáReprodução

Publicado 02/02/2022 12:50

Rio - Uma das divindades mais cultuadas no Brasil é celebrada nesta quarta-feira. Iemanjá é a dona das águas salgadas e é quem cuida das famílias. A orixá traz razão, equilíbrio e clareza para as pessoas. O praticante da espiritualidade universalista Rodrigo Almeida, do Espaço Ilumina, afirma que ela está presente em todas as cabeças junto com Oxalá e ensina três rituais que podem ser feitos nesta data.