Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 03/02/2022 06:00

ÁRIES



Seja prestativa no trabalho. Terá inspiração para ganhar dinheiro. Cuide do visual! Pode se envolver com gente influente. Na união, compartilhe seus sonhos.



TOURO



Evite depender demais dos outros. Encontro ou contato com alguém que mora longe deve trazer alegria. Só dê chance a alguém se sentir que vocês combinam.



GÊMEOS



O trabalho é a sua prioridade. Pode ter vontade de mudar o visual. Há chance de atrair uma pessoa disputada. A dois, vai conseguir o que quiser com seu charme.



CÂNCER



Pode fazer amizade ou parceria com quem tenha afinidades. Ótimo dia para aprender! Há chance de conhecer alguém legal. A dois, vai curtir muito romantismo.



LEÃO



Quem sonha em mudar de emprego terá um bom incentivo dos astros. Mas tenha cautela! Cuide da saúde e da beleza. Vai arrasar corações na paquera.



VIRGEM



Equipe unida pode ter ideias para melhorar o resultado para todo mundo. Ótimo astral para iniciar um namoro ou aumentar a sintonia com seu bem.



LIBRA



Vai saber de mudar o jeito de executar alguns serviços. Dia produtivo para quem trabalha em família ou com produtos para o lar. Sexo quente.



ESCORPIÃO



Lua e Vênus acentuam a sua criatividade para qualquer situação no trabalho. Una-se aos colegas. Aguarde novidades na paquera. No romance, fase de sintonia.



SAGITÁRIO



Vênus indica oportunidades para ganhar dinheiro, mas terá que investir no trabalho. Amor do passado pode balançar o coração. A dois, busque privacidade.



CAPRICÓRNIO



Seu poder de comunicação continua acentuado. Boa fase para divulgar seu currículo. Papos e encontros descontraídos na vida amorosa.



AQUÁRIO



Siga seus instintos para identificar formas de incrementar seus rendimentos. Quem está livre vai querer uma relação séria. Fortaleça a confiança a dois.



PEIXES



Urano ajuda a expressar as suas ideias e opiniões. Terá facilidade para atrair aliados. Pode pintar romance com alguém da turma. A dois, boas conversas.