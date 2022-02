Sistema Solar - Divulgação/NASA

Sistema SolarDivulgação/NASA

Publicado 05/02/2022 06:00

ÁRIES



Vai estar mais ambiciosa e terá facilidade para atrair aliados. Ótima sintonia com amigos! Popularidade nas paqueras. Inclua o par em seus planos.



TOURO



Viagens e encontros favorecidos. Não revele seus planos a ninguém. Quem está livre pode se envolver num romance secreto. Compartilhe seus sonhos a dois.



GÊMEOS



Pode ter decepção com amigos, mas saberá avaliar quem merece a sua confiança. Procure alguém parecido com você. Na união, valorize os projetos em comum.



CÂNCER



Mostre sua competência no trabalho e deixe as rivalidades de lado. Pode pintar grana extra. Vai esbanjar sensualidade. Na união, cuidado com discussões.



LEÃO



Saia da rotina, respire outros ares e areje a mente. Mostre-se aberta a aprender coisas novas. Boa chance de iniciar namoro. Vai sentir firmeza na relação.



VIRGEM



Fique perto de pessoas animadas e positivas. Você pode ajudar alguém a cuidar do dinheiro e até ganhar uma gratificação por isso. Quebre a rotina no sexo.

LIBRA



A Lua estimula a cooperação e indica que seu trabalho vai render mais ao se unir aos colegas. Porém, com parentes, será importante ter jogo de cintura.



ESCORPIÃO



A Lua garante bom pique no trabalho, mas cuidado para não se envolver em fofocas ou discussões. Seu coração vai pedir segurança. Adie conversas difíceis.



SAGITÁRIO



Simpatia e boa lábia serão seus trunfos para conseguir o que deseja. Se souber aproveitar, pode ganhar uma grana. Sucesso no romance, só maneire no ciúme.



CAPRICÓRNIO



Dia promissor para o seu bolso. Seus esforços serão bem recompensados. Dificilmente se contentará com aventuras na paquera. Na união, capriche na sedução.



AQUÁRIO



Vai notar que está mais fácil mostrar seu potencial no trabalho. Cuidado para não revelar um segredo. A dois, esclareça mal-entendidos.



PEIXES



Os astros incentivam você a dar atenção às finanças. Use a criatividade para pensar em coisas lucrativas. Ciúme de amigo(a) pode indicar paixão.