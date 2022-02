O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 10/02/2022 12:50

Rio - Os banhos com o objetivo de abrir os caminhos costumam atrair a sorte e afastar as energias negativas. Além disso, purificam a alma, abrem os caminhos e dão harmonia para a vida de quem está fazendo o ritual.

Leia Mais Descubra como atrair prosperidade no ambiente de trabalho

Em uma noite de quinta-feira, deixe um raminho de arru da no sereno. No dia seguinte, ferva um litro de água e coloque a arruda, mentalizando energia positiva e prosperidade. Tome o banho de higiene e depois jogue a solução do pescoço para baixo. Enterre o que sobrou da planta em um jardim.