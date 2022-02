Ensaio fotográfico revela a beleza da lua em suas diferentes formas - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Ensaio fotográfico revela a beleza da lua em suas diferentes formasEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 10/02/2022 17:17

Rio - A lunação de Aquário começou no primeiro dia deste mês com a lua nova no signo. O astrólogo Victor de Souza afirma que, neste período que vai até o 2 de março, notícias sobre questões que envolvem o Brasil frente às relações exteriores, dados estatísticos sobre a pandemia da covid-19 no país e também assuntos ligados à legislação do meio ambiente estarão em evidência. Segundo ele, as pessoas vão sentir uma certa ansiedade de mudança e de querer achar soluções para situações da vida.