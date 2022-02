Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 11/02/2022 06:00

ÁRIES



Trocar ideias pode trazer boas criativas no trabalho. Estará mais ligada à família e as paqueras podem ficar em segundo plano. A dois, busque privacidade.



TOURO



Pode receber elogios, conseguir promoção ou aumento. Na paquera, converse bastante para ter certeza de que estão na mesma sintonia.



GÊMEOS



No trabalho, estimule a troca de ideias. Tente não se aborrecer se receber críticas ou cobranças. Controle os gastos. Use e abuse da sua sensualidade.



CÂNCER



Se concentre em estudos e tarefas. Pode encontrar soluções para problemas e dívidas. Invista no trabalho em equipe. Terá conversas importantes com seu bem.



LEÃO



Trabalhar em equipe será a melhor opção para trazer resultados. Pessoas conhecidas podem ganhar seu coração. No romance, compartilhem sonhos!



VIRGEM



Pode ter desafios com colegas, mas serão passageiros. A sorte está a seu favor. Papos descontraídos facilitam a paquera. Se já tem seu bem, faça um passeio.



LIBRA



Agarre as oportunidades de aprender coisas novas. Um(a) ex pode balançar seu coração. Na união, valorize os projetos em comum.



ESCORPIÃO



Ótimo dia para mudar de casa ou se reconciliar com alguém da família. No trabalho, use sua experiência para brilhar. A intimidade deve esquentar.



SAGITÁRIO



Mercúrio e Plutão podem trazer ótimas ideias para você ganhar dinheiro. Na paquera, deixe claro se quer algo sério. Na união, não abuse das cobranças.



CAPRICÓRNIO



Pode negociar algumas melhorias com os chefes. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras. Cuide de quem ama, mas sem sufocar com cobranças.



AQUÁRIO



A Lua traz sorte, criatividade, otimismo e ajuda a se entender bem com todo mundo. Só fique longe de fofocas. Fase romântica e muito carinhosa.



PEIXES



Seu trabalho vai render mais se encontrar um lugar tranquilo. Bom momento para tirar um antigo projeto da gaveta. Bom momento para fazer planos com seu bem.