Publicado 14/02/2022 14:30

Rio - São Valentim é o santo que dá o nome ao Dia dos Namorados em muitos países. Segundo a crença, ele viveu no tempo do imperador romano Cláudio II, que durante o governo proibiu a realização de casamentos com o objetivo de formar um grande exército. No entanto, o padre Valentim continuou celebrando os matrimônios em segredo e foi condenado à morte. Por isso, o santo se tornou protetor dos namorados. Quer ser feliz no amor? Peça uma ajuda para o santo!

Simpatia para ser feliz no amor



No dia de São Valentim, escreva em um pedaço de papel o seu nome completo e o nome do seu amor. Acenda duas velas em um pires. Coloque um punhado de canela em cima dos papéis. Deixe as velas queimarem até o fim e, em seguida, reze um Pai Nosso, mentalizando a prosperidade no amor.