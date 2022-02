planeta - .

planeta.

Publicado 13/02/2022 06:00

ÁRIES



Passar o dia com a família pode ser prazeroso. Busque o apoio deles para seus projetos. Pode se interessar por uma pessoa bem-sucedida. Passe um tempo a dois.



TOURO



Bom astral para viajar. Estará mais extrovertida e vai conversar bastante para conhecer o crush. Saia da rotina e apimente a intimidade.



GÊMEOS



A Lua desperta um desejo de curtir luxo e conforto. Mas cuide da sua grana! Sua sedução será irresistível. A intimidade vai pegar fogo com o par!



CÂNCER



A Lua em Câncer realça o lado mais carinhoso: use seu poder de sedução para apimentar o romance e a paquera - lance pode até virar namoro!



LEÃO



Faça coisas por sua autoestima. Pode pintar romance com colega e talvez queira manter em segredo. Na união, sair da rotina pode ser excitante.



VIRGEM



Lua na Casa 11 incentiva as amizades. Se estiver a fim de alguém, você não pensará duas vezes para dar o primeiro passo. Na vida a dois, fase romântica.



LIBRA



O dia pede a companhia da família. Só cuidado com discussão ao comentar planos de vida. Vai escolher a dedo na paquera. Na união, lutem pelos objetivos.



ESCORPIÃO



Céu favorável para viajar ou fazer passeios diferentes. Pode se alegrar ao fazer contato com gente que mora longe. Boa sintonia no amor.



SAGITÁRIO



Controlar os gastos não será tarefa fácil. Bom dia para doar coisas que não usa mais. Estará exigente na paquera. A dois, apimente a intimidade.



CAPRICÓRNIO



Faça contato com quem é mais próximo. Você está mais para namoro do que para aventuras: descubra as intenções do alvo. Na união, evite discussões.



AQUÁRIO



Você pode acordar com vontade de arrumar suas coisas, mas faça isso cedo. Reserve um tempo para se cuidar. Pode conseguir um serviço extra.



PEIXES



Use a criatividade para descobrir coisas legais para fazer. Em encontros com amigos, quem está só pode conhecer alguém legal. Na união, fase carinhosa.