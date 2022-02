Oração - Reprodução de Internet

Publicado 14/02/2022 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 136 mostra que a benevolência de Deus é infinita, assim como a fidelidade e a misericórdia do Senhor com quem segue os seus ensinamentos.



Salmo 136



Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade dura para sempre; O Sol para governar de dia; porque a sua benignidade dura para sempre; A lua e as estrelas para presidir à noite; porque a sua benignidade dura para sempre; O que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a sua benignidade dura para sempre; E tirou a Israel do meio deles; porque a sua benignidade dura para sempre; Com mão forte, e com braço estendido; porque a sua benignidade dura para sempre; Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes; porque a sua benignidade dura para sempre; E fez passar Israel pelo meio dele; porque a sua benignidade dura para sempre; Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho; porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto; porque a sua benignidade dura para sempre; Àquele que feriu os grandes reis; porque a sua benignidade dura para sempre; E matou reis famosos; porque a sua benignidade dura para sempre; Siom, rei dos amorreus; porque a sua benignidade dura para sempre; E Ogue, rei de Basã; porque a sua benignidade dura para sempre; E deu a terra deles em herança; porque a sua benignidade dura para sempre; E mesmo em herança a Israel, seu servo; porque a sua benignidade dura para sempre; Que se lembrou da nossa baixeza; porque a sua benignidade dura para sempre; E nos remiu dos nossos inimigos; porque a sua benignidade dura para sempre; O que dá mantimento a toda a carne; porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus; porque a sua benignidade dura para sempre.