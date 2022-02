Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhos - Reprodução de Internet

Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhosReprodução de Internet

Publicado 16/02/2022 12:50

Rio - Os rituais com o objetivo de abrir os caminhos costumam atrair a sorte e afastar as energias negativas. Além disso, purificam a alma, abrem os caminhos e dão harmonia para a vida. Já pensou em tomar um banho energético para renovar as vibrações?