Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 18/02/2022 06:00

ÁRIES



Mostre que é proativa, decidida e tem vontade de vencer. Cuidado com gente trapaceira! Pode se envolver com pessoa conhecida. Tome decisões ao lado do par.



TOURO



Aposte no trabalho em equipe e busque aliados. Pode fazer parcerias incríveis. Pode ter surpresas no amor, inclusive paixão inesperada. Romantismo a dois.



GÊMEOS



Ótimo astral para se mudar ou fazer uma reforma. O Sol envia energias para sua carreira. Alguém influente pode te balançar. Clima quente entre quatro paredes.



CÂNCER



Terá facilidade para sintonizar suas ideias com os outros. Abra sua mente e os seus horizontes no trabalho. Viagens e passeios favorecidos. União em ótima fase!



LEÃO



Pode faturar com coisas que dependam do seu bom gosto. Sinal verde para fazer mudanças e desapegar do que não te serve mais. O clima esquenta na paquera e no romance.



VIRGEM



Contará com criatividade para tarefas variadas. Quem tem crianças em casa pode sugerir jogos ou passeios. Charme irresistível e fase carinhosa.



LIBRA



Se puder fazer home office, contará com o apoio de parentes. A Lua indica que pode se envolver num romance secreto. A dois, diga o que sente.



ESCORPIÃO



Vai conseguir apoio dos colegas para atingir mais rápido as metas do dia. Pode ter sorte em jogos e sorteios. Os astros acentuam o charme do seu signo.



SAGITÁRIO



Pode sentir necessidade de passar mais tempo em casa. Talvez queira uma relação duradoura. Você e seu bem podem realizar um sonho de consumo.



CAPRICÓRNIO



Você não vai esperar as coisas acontecerem: vai descobrir oportunidades e se jogar em novos projetos. O diálogo será ótimo aliado no amor.



AQUÁRIO



Fique atenta às oportunidades de gerar grana. Atração proibida será irresistível. Se já tem um amor, resista às tentações. Apimente o sexo.



PEIXES



Estimule a cooperação e lidere o grupo para realizar uma ideia inovadora que já tinha. No amor, revele o que sente. Paixão por amigo(a) pode crescer.