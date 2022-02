Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 21/02/2022 06:00

ÁRIES



Vai se sair melhor no emprego se puder agir a sós. De manhã, Sol e Lua ajudam a tomar uma atitude para pôr fim em problema, desafio ou preocupação.



TOURO



Disposição para cumprir tarefas. Una-se aos colegas para atingir objetivos em comum. Amizade pode virar romance. Na união, conversem para se acertar.



GÊMEOS



Terá energia para investir em metas. Pode ter gastos inesperados - faça uma reserva. No amor, vai preferir pessoas bem sucedidas. A dois, negociem com calma.



CÂNCER



Vai contagiar todo mundo com seu alto-astral. Pode aprender bastante com colegas experientes e cursos. Na conquista e no romance, clima quente e sedutor!



LEÃO



No trabalho, pode se destacar com suas experiências. Pode ter a chance de voltar para um antigo emprego. A dois, evite discutir por problemas de família.



VIRGEM



Faça contatos com pessoas que possam ajudar em sua carreira. Cuidado com gastos desnecessários. Bom astral para se declarar ou falar em casamento.



LIBRA



Use seus talentos para marcar presença no trabalho. Pode enfrentar atritos em família, mas acalme os ânimos. Boas perspectivas na paquera. Sintonia a dois.



ESCORPIÃO



Não acredite em tudo que ouvir. No trabalho, terá facilidade para se entrosar com as pessoas. Conversa em família pode ser difícil. Sucesso no romance.



SAGITÁRIO



Boa manhã para trabalhar em equipe. Só não conte com amigos para problemas financeiros. Talvez queira manter um romance em segredo. Afaste a insegurança.



CAPRICÓRNIO



Evite criar expectativas altas demais para não se decepcionar se algo não sair como o planejado. Evite misturar dinheiro e amizade. Puxe papo no romance.



AQUÁRIO



Oportunidades de aumento de salário. Evite discutir com alguém influente. Pode se interessar por uma pessoa bem-sucedida. A dois, respeite as diferenças.



PEIXES



Se rolar atrito nas amizades, os laços fortes ficarão mais fortes e os outros serão cortados. Bom momento para iniciar cursos. Procure sintonia no amor.