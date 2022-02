planeta vênus - reprodução

planeta vênusreprodução

Publicado 22/02/2022 06:00

ÁRIES



Dia com mudanças e imprevistos. Talvez ganhe grana extra, mas também pode ter gastos inesperados. Pode atrair uma pessoa influente ou bem de vida.



TOURO



Terá o apoio dos amigos para tudo que precisar, mas não queira impor suas vontades. Pode pintar um climinha com colega. A dois, união e cumplicidade.



GÊMEOS



Vai ter disposição para suas metas ambiciosas. Há chances de atrair alguém do seu convívio. Terá prazer em ajudar seu bem. A intimidade vai ferver!



CÂNCER



Vai mostrar criatividade no trabalho e facilidade para aprender. Pode se dar bem em jogos e sorteios, mas evite esbanjar dinheiro. Ótimo astral para o amor.



LEÃO



Talvez queira mudar coisas em casa. Evite medir forças com alguém mais experiente. A família dará uma força na conquista. Valorize os momentos de privacidade.



VIRGEM



Trabalhar em equipe será ótimo para agilizar as tarefas. Só não perca tempo com conversas fúteis. Quem procura emprego terá habilidade para fazer contatos.



LIBRA



O desejo de garantir segurança financeira incentiva você a arregaçar as mangas. Na paquera, vai ficar mais na sua. A dois, clima quente e sedutor.



ESCORPIÃO



Vai mergulhar no trabalho e deve se unir aos colegas pelos objetivos em comum. Só cuidado para não “explodir” num momento de tensão, principalmente em família.



SAGITÁRIO



Pode ganhar uma grana com seus esforços. Concentre-se nas suas tarefas, sem contar com colegas. Fique longe de fofocas. A vida a dois pede cumplicidade.



CAPRICÓRNIO



Marte garante determinação para correr atrás do que quer. Conte com o apoio de amigos, inclusive nas paqueras. Na união, fase de companheirismo.



AQUÁRIO



Vai lutar pelo que quer. Mas evite bater de frente com o chefe. Pode pintar romance secreto com alguém influente. A dois, compartilhem sonhos.



PEIXES



Astral favorável para os estudos. Pode contar com o apoio dos amigos. No amor, pode descobrir afinidades com alguém especial. Inove no sexo.