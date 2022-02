Planeta Terra - NASA

Publicado 23/02/2022 06:00

ÁRIES



Novidades no emprego podem surpreender. A Lua desperta o desejo de experimentar coisas novas. Namoro a distância e divergências podem trazer insegurança.



TOURO



Vai se entender bem com os colegas e pode aprender com a troca de experiências. Invista nos estudos. Paixão e amizade podem se misturar. Inove no sexo.



GÊMEOS



Vai querer estabilidade no emprego e mostrar o seu valor. Há chance de mudar algo em sua carreira. Pode iniciar namoro ou fortalecer parceria que já tem.



CÂNCER



Pode ter uma boa surpresa no amor. Disciplina renovada. Terá habilidade para liderar um trabalho. Marte incendeia os desejos, só fuja de discussões.



LEÃO



Assuntos de casa e família devem exigir atenção. Boa hora para algumas mudanças. Com dinheiro, não abuse da sorte. Desejos estarão ardentes!



VIRGEM



Quem procura emprego pode retornar a um antigo trabalho ou fazer algo em casa. Na conquista, não crie expectativas altas demais. Evite remoer o que passou.



LIBRA



Pode fazer investimentos para melhorar algo em casa. Planeje as finanças para não se apertar. Cuidado com mal-entendidos, inclusive no amor.



ESCORPIÃO



No trabalho, fale com jeitinho e vai fechar acordos vantajosos. Bom momento para buscar novas formas de ganhar dinheiro. No amor, evite a possessividade.



SAGITÁRIO



Pode iniciar um negócio rentável em casa ou em parceria com parentes. Só não espere lucros rápidos. Quem tem um love vai curtir bons momentos em casa.



CAPRICÓRNIO



O trabalho em equipe vai fluir bem. Mas depois pode querer se recolher. Se quer se declarar a alguém, a hora é essa. A dois, cuidado com mal-entendidos.



AQUÁRIO



Trabalho em equipe flui bem de manhã, mas depois você pode querer se recolher. Escolha bem suas palavras. A dois, cuidado com mal-entendidos.



PEIXES



Pode se aproximar de colegas com interesses parecidos com os seus. Paixão por amigo(a) vai ser difícil de disfarçar. A dois, esqueça as diferenças.