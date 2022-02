Planeta Vênus - Reprodução/NASA

Publicado 24/02/2022 06:00

ÁRIES



Vai precisar de sossego para dar conta das tarefas. Ouça dicas de alguém experiente. Pode embarcar num amor secreto. Ciúme de amigo(a) gera atritos.



TOURO



Bom dia para negociar melhorias com os chefes. Também pode romper uma parceria para ter mais liberdade. Pode atrair alguém influente no trabalho.



GÊMEOS



Trabalhar em grupo será um bom caminho para aumentar a produtividade. Precisará saber negociar, pois nem tudo será do seu jeito. Estará exalando sensualidade.



CÂNCER



Aprender algo novo pode ser desafiador, mas persista. Vai buscar estabilidade no emprego e cumprirá as tarefas com dedicação. Forte atração por pessoa próxima.



LEÃO



A Lua garante alegria, sorte e criatividade. Vai se entender bem com todos. O único alerta é para controlar os gastos. Na união, evite assuntos difíceis.



VIRGEM



Terá ótimas ideias e saberá convencer as pessoas. Pode ter divergências com colegas, mas, aos poucos, a tensão vai diminuir. União protegida.



LIBRA



Estará convincente, mas ainda pode ter divergências no trabalho. Respire fundo e converse. Vai querer saber as intenções do crush. Fase romântica a dois.



ESCORPIÃO



Numa conversa com parentes, pode ter sacadas para ganhar dinheiro. No trabalho, atitudes gentis facilitam tudo. O romance exige jogo de cintura.



SAGITÁRIO



Pode ter conversas importantes. Talvez enfrente atrito com parentes: tenha jogo de cintura. Vênus indica um dia lucrativo. Estimule o diálogo no amor.



CAPRICÓRNIO



Pode precisar de mais concentração para cumprir as tarefas. Fale menos e ouça mais para fugir de conflitos. Não esconda do par o que sente.



AQUÁRIO



A Lua estimula o trabalho em equipe. Só não misture dinheiro e amizade. Quem está livre talvez não se preocupe em achar um amor.



PEIXES



No trabalho, será fácil mostrar o seu potencial. Só evite bater de frente com autoridades. Busque apoio para suas metas. Cuidado com mentiras e fofocas.