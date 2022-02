Vela - Reprodução de Internet

Publicado 24/02/2022 12:50

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia para o dinheiro render ao longo do mês



Acenda uma vela em um pires para o seu anjo da guarda. Com muita fé, mentalize abundância e prosperidade para as finanças. Quando o seu pedido acabar, apague a vela e guarde em uma gaveta.