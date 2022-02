Meditação - reprodução da internet

Meditaçãoreprodução da internet

Publicado 24/02/2022 14:30

Rio - O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. As simpatias podem ajudar a proteger contra essa vibração. Descubra como se blindar para alcançar uma vida mais leve e com caminhos abertos.