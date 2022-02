Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 28/02/2022 06:00

ÁRIES



Atenção às oportunidades de fazer parcerias. Astral perfeito para investir nas amizades. Conheça gente nova! No romance, vai valorizar o companheirismo.



TOURO



O desejo de melhorar de vida incentiva a investir energia nos objetivos. Bom astral para cuidar do visual. A dois, lutem para conquistar o que desejam.



GÊMEOS



Deve se interessar por tudo que possa abrir a sua mente. Troque ideias com colegas mais experientes. Viagens favorecidas. A dois, abra seu coração.



CÂNCER



Ótimo momento para realizar as mudanças que planejou. Algumas não serão tão fáceis, mas se é o que você quer, serão positivas. Vai esbanjar sensualidade.



LEÃO



Some forças com os colegas para agilizar as tarefas. Quem está só pode querer viver uma relação séria. Na união, respeite as diferenças.



VIRGEM



Vai encarar compromissos com disciplina e disposição. É provável que queira aproveitar o dia para organizar suas coisas. Boas vibes para cuidar da saúde.



LIBRA



No trabalho, vai cativar com sua simpatia e poderá agilizar tarefas. Boa sorte em esportes e sorteios. Só evite apostar alto demais. Invista na intimidade.



ESCORPIÃO



Seu lar vai te fazer bem. Use sua experiência para se destacar. Avalie se vale a pena reatar um romance. A dois, evite se importar tanto com o que passou.



SAGITÁRIO



No trabalho, terá habilidade para negociar. Bom astral para entrar em contato com gente querida e paquerar. A dois, vão acertar os ponteiros.



CAPRICÓRNIO



Poderá incrementar seus ganhos. Analise as despesas para cortar gastos desnecessários. Na área afetiva, vai querer segurança. Evite brigar por cobranças.



AQUÁRIO



No trabalho, pode contar com seu espírito inovador para propor novas atividades. Evite atritos com parentes. Valorize o companheirismo a dois.



PEIXES



Talvez queira se isolar para pensar, mas evite remoer problemas que não pode resolver. Cuidado para não desabafar com as pessoas erradas.