ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 01/03/2022 06:00

ÁRIES



Curta a companhia dos amigos. À tarde, a Lua entra em seu inferno astral e você pode sentir a necessidade de ficar na sua. Assuntos amorosos podem trazer boas novas.



TOURO



Terá determinação e boas ideias. A Lua destaca seu lado sonhador. Cuide do visual! Amigos podem dar uma força na paquera. Sintonia e carinho ao lado do mozão.



GÊMEOS



A Lua promete algumas mudanças. Se caprichar na produção, há chances de se dar bem na conquista. Com o mozão, conversas e planos podem se desenrolar.



CÂNCER



Será mais fácil encerrar de vez assuntos que vinham se arrastando. Faça contato com pessoas que moram longe. Bom humor pode ser a chave na paquera.



LEÃO



Os relacionamentos e seu magnetismo prometem agitar o dia, mas o astral também indica encerramentos de ciclos. A paixão esquenta e o sexo vai pegar fogo!



VIRGEM



Assuntos rotineiros podem ocupar sua atenção. Experimente uma nova dieta. A Lua estimula seu lado sociável. Fortaleça a relação e cubra o par de carinho.



LIBRA



Hoje vai sobrar sorte e bom humor para curtir o dia. A Lua pede atenção com a saúde. Mostre seu charme na conquista. Altas doses de carinho com o mozão.



ESCORPIÃO



Assuntos familiares podem exigir atenção. Pode se dar bem em jogo ou sorteio. Com seu charme, terá sucesso na conquista. Romantismo promete animar a vida a dois.



SAGITÁRIO



Você vai dar um show de carisma por onde passar! Chances de sucesso serão maiores em tudo o que fizer. Use a lábia para driblar o ciúme a dois.



CAPRICÓRNIO



A Lua coloca as finanças em destaque: vá devagar! Coloque o papo em dia com os amigos e paquere bastante. À noite, fica mais fácil resolver mal-entendido com o mozão.



AQUÁRIO



Dia de alegria e muito pique! Empatia e um bom papo serão a chave para arrasar na conquista. Pode receber dinheiro inesperado. A dois, não dê espaço para o ciúme.



PEIXES



Pode faltar pique logo cedo. Com seu jeito confiante e uma dose de charme, vai conquistar novos admiradores. A dois, não esconda seu lado romântico.