Publicado 03/03/2022 11:33

Rio - A fase lunar propícia para o pontapé inicial para novos recomeços em qualquer esfera da vida é a lua nova. As simpatias feitas nesse período podem auxiliar a abrir os caminhos e atrair boas energias para um desejo virar realidade. Peça uma ajuda para a espiritualidade nesse período para conseguir um novo emprego.

Pegue cinco galhos de arruda e coloque-os em uma vasilha com um litro de água. Deixe o recipiente no sereno durante a noite. No dia seguinte, lave o rosto com essa água e enxugue com uma toalha nova. Pegue os galhos da arruda e guarde-os na sua bolsa. A água pode ser descartada em um jardim florido.