Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 04/03/2022 06:00

ÁRIES



Vai sobrar disposição no trabalho. Uma certa melancolia pode se instalar. Explore seu charme na conquista. Novidades e momentos interessantes ao lado do mozão!



TOURO



Atenção com pessoas falsas. Não deixe oportunidades escaparem na área profissional. Poderá se destacar na conquista. O companheirismo dá as caras no romance.



GÊMEOS



O desejo de sair de casa e se divertir vem com tudo. O Sol estimula o foco no trabalho. Cuide da sua imagem. Com o mozão, o companheirismo será destaque.



CÂNCER



Há chances de conquistas importantes na carreira. Cuide mais da aparência. O Sol promete novidades na paquera. Fazer planos para o futuro fortalece a relação.



LEÃO



A Lua promete pique de sobra. O desejo de viajar e conhecer coisas novas está em alta, mas não exagere. Pode surgir um lance louco e impulsivo. Surpreenda sua alma gêmea!



VIRGEM



Terá surpresas no trabalho e em outras áreas. Jogue fora o que não tem espaço em sua vida. O Sol protege seus interesses amorosos. Momentos deliciosos com o par.



LIBRA



Encare as tarefas pendentes e deixe tudo em ordem. Bom momento para firmar sociedade ou parceria. Muito chamego nos momentos a dois. Um lance recente pode evoluir.



ESCORPIÃO



Seu foco estará todo no trabalho. A saúde pede cuidados, especialmente se você abusou no carnaval. A vida amorosa estará movimentada e protegida.



SAGITÁRIO



Terá criatividade e bom humor no trabalho e com amigos. Relação protegida com a família. Se está só, vai chover gente na sua horta. Tudo às mil maravilhas com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Assuntos sobre família ou o lar devem ganhar destaque. Dê um jeito de tornar seu canto mais aconchegante. A dois, vai arrasar se mostrar um lado descontraído e animado.



AQUÁRIO



O desejo de sair por aí, encontrar a galera e se divertir ganha espaço. Boas oportunidades de encher o bolso. Bom papo e alto-astral são o caminho para o coração do crush. Declaração de amor pode derreter o par.



PEIXES



Devem pintar oportunidades para engordar a poupança. Priorize seus interesses. Com o mozão, prepare algo romântico. Dê o primeiro passo para fisgar quem deseja.