Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 06/03/2022 06:00

ÁRIES



A Lua brilha na sua Casa da Fortuna, mas não faça nada sem pensar. Os amigos estarão prontos pra levantar seu astral. A dois, conversem pra não gastar com bobagens.



TOURO



Corra atrás dos seus sonhos. Vênus e Marte trazem ótimas energias na vida profissional! Baixe as expectativas na paquera. Evite cobranças com o par.



GÊMEOS



Tenha jogo de cintura para desviar dos problemas. Novidades, gente de fora e bom humor serão a chave para manter o alto-astral na conquista e ao lado do mozão.



CÂNCER



Não dê espaço para brigas com a galera. Com o mozão, evite críticas. A paixão e o desejo sexual prometem crescer, ainda mais se mostrar seu lado sensual e ousado.



LEÃO



O dia começa tenso: durma até mais tarde, se puder. Pegue leve nos comentários ácidos. Com o par, pode ser difícil fugir de um papo mais sério. A paquera dá uma esfriada.



VIRGEM



A Lua anima seu lado mais aventureiro e bem-humorado. Cuidado com exageros e maus hábitos. Pode ter que encarar tarefas chatas. As coisas andam mais devagar no romance.



LIBRA



Acontecimentos antigos podem azedar a convivência com as pessoas ao seu redor. Terá sorte, alegrias e boas novas nos próximos dias. Poder de sedução em alta!



ESCORPIÃO



Assuntos de família se destacam. Adie temas delicados para depois e não faça tempestade em copo d’água. Se precisar, fique no seu cantinho. A dois, controle o ciúme!



SAGITÁRIO



A Lua em Touro agita a rotina, o serviço ou a saúde. Dedicação e disciplina serão importantes para cuidar do corpo. Animação e novidades no amor.



CAPRICÓRNIO



O astral pode ficar tenso. Criatividade e bom humor ajudam a driblar os atritos. Cuidado com os gastos! A paquera deve animar. Controle a possessividade com o mozão.



AQUÁRIO



Seu lado caseiro se destaca. Reserve um tempinho para deixar a casa em ordem. Se pensa em reatar com um ex-amor, analise com cautela. A dois, pegue leve no ciúme.



PEIXES



A relação com os amigos pede cuidado com climão ou tretas. Podem surgir paqueras animadas, mas sem muito futuro. Deixe assuntos delicados para outro momento.