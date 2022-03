Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 05/03/2022 06:00

ÁRIES



Dê atenção aos assuntos de seu interesse. Diversão garantida ao lado da galera! Mas se precisar descansar, ouça seu corpo. Na paquera, siga sua intuição. Muito carinho a dois.



TOURO



Terá facilidade para cumprir suas obrigações. Seja discreta sobre seus planos. Fique na sua e não corra riscos desnecessários. Seu jeito misterioso ajuda na paquera.



GÊMEOS



Entre em contato com quem anda longe. Passeio com amigos promete muita diversão. Há chance de vitória na vida profissional. Programa diferente pode aquecer o romance.



CÂNCER



Terá dose extra de determinação no trabalho. Saia da rotina! Nos assuntos amorosos, as estrelas prometem novidades interessantes. Astral leve e divertido com o par.



LEÃO



Mudanças serão bem-vindas, mesmo que seja apenas trocar os móveis de lugar. Seu lado sensual estará evidente. Sair da rotina será a melhor aposta a dois.



VIRGEM



Cuide da saúde com mais atenção. No amor, reforce os laços com o mozão e acerte algumas divergências. Está a fim de alguém? Não esconda o que sente!



LIBRA



Altas doses de diversão e harmonia! Não perca seus objetivos de vista. Encanto pessoal e magnetismo serão o segredo na conquista. A dois, capriche no romantismo.



ESCORPIÃO



Bom dia para começar uma dieta e praticar exercícios. Cuide das tarefas de rotina. Você vai brilhar na conquista! Pode ter sorte em jogo ou sorteio.



SAGITÁRIO



A sorte deve sorrir para você. Bom momento em trabalhos criativos ou que envolvam contato com clientes. Momentos eletrizantes na paquera! Clima leve e romântico a dois.



CAPRICÓRNIO



Programe algo com a família. Podem pintar boas novas envolvendo a área financeira e a vida social: quem sabe um crush novo? O diálogo traz harmonia com o par.



AQUÁRIO



Chances de pintar uma grana extra. Ouça pontos de vista diferentes. A paquera promete novidades! Com o mozão, um pouco de descontração pode fazer milagres.



PEIXES



Evite contar sobre seus planos para qualquer um. Vai sobrar animação para se divertir. Cuide das finanças do casal: podem ter uma boa surpresa!