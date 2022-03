Girassol - Reprodução de internet

GirassolReprodução de internet

Publicado 08/03/2022 12:50

Rio - O girassol tem uma forte ligação com o Sol e, por isso, atrai energia positiva e vitalidade. A flor afasta as energias negativas do ambiente, renovando o astral e abrindo os caminhos para aumentar a prosperidade e a atração de dinheiro.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 8 de março de 2022

Simpatia do girassol para atrair dinheiro



Cave um buraco em um jardim florido. Nele, coloque sete sementes de girassol e uma moeda dourada de qualquer valor. Tape o buraco e molhe com água, mentalizando a atração de dinheiro e a prosperidade. Espere a planta crescer e cultive.