Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 09/03/2022 06:00

ÁRIES



Troque ideias e ouça o que os outros têm a dizer. Não fique enrolando para se aproximar do crush. Deixe assuntos espinhosos a dois para outro momento.



TOURO



Pode se surpreender com dinheiro, mas pense antes de abrir a carteira. Mercúrio destaca o companheirismo e a sintonia com o mozão. Amigos podem bancar o cupido.



GÊMEOS



Terá apoio e disposição para buscar resultados positivos e duradouros. Dar o primeiro passo ajuda na conquista. O bom humor faz o mozão se sentir especial.



CÂNCER



A Lua destaca sua intuição. Ideia que tinha receio de colocar em prática pode ser um sucesso. Seu jeito misterioso ajuda na conquista. A dois, reforce a confiança.



LEÃO



Seu lado sonhador estará a mil. Lute para alcançar o que deseja! As amizades podem exigir atenção. Palavras apimentadas podem ajudar a botar fogo nos lençóis.



VIRGEM



A vida social e os assuntos profissionais recebem boas vibes da Lua. Faça a sua parte para blindar o romance. Quer seduzir alguém? Deixe a timidez de lado.



LIBRA



A Lua destaca seu lado aventureiro e favorece os estudos. Cuidado com a saúde! Um contatinho que mora longe pode acelerar seu coração. Alto-astral com o love.



ESCORPIÃO



Encerre ciclos e ponha fim em pendências. Confie mais em seus instintos. A sorte deve sorrir para você! Atração física ajuda na conquista e na vida a dois.



SAGITÁRIO



Bom momento para trocar ideias com os colegas e iniciar projetos em equipe. Dê um chega pra lá na solidão. Um crush pode se aproximar. Você e o mozão vão se entender.



CAPRICÓRNIO



A saúde e o trabalho terão destaque. Talvez sobre pouco tempo para se divertir. Cuide do corpo e da mente. Mercúrio e promete novidades na paquera e com o par.



AQUÁRIO



Nada será capaz de atrapalhar seus planos! Será mais fácil se relacionar com as pessoas - mostre seu carisma! Os contatinhos devem fervilhar. Não exagere no ciúme!



PEIXES



Bom momento para fortalecer os laços familiares. Quem trabalha em home office pode dar um gás nas tarefas. Charme e boa lábia encantam o par ou o crush.