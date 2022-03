Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 12/03/2022 06:00

ÁRIES



Curta o aconchego da família. Ótimo dia para fazer consertos em casa ou comprar algo para o lar. Pode rever alguém do passado. Aproveite a companhia do mozão.



TOURO



O desejo de dar um rolê ou visitar os amigos será enorme! Conheça gente nova e conquiste admiradores. O astral descontraído deixa os momentos a dois mais divertidos.



GÊMEOS



Sinais de boas surpresas para o seu bolso. Foque no trabalho. Pode ser divertido renovar o guarda-roupa ou o visual. Planeje a vida financeira com o mozão.



CÂNCER



Astral descontraído para fazer contatos. Se puder viajar, vá em frente! Sua autoconfiança faz a diferença na conquista. Use a criatividade para animar o romance.



LEÃO



Deve sentir vontade de se isolar um pouco. Seu sexto sentido deve aflorar. A paixão esquenta e taca fogo nos lençóis. Lance proibido tem tudo para agitar a conquista.



VIRGEM



Bom dia para reunir os amigos e reatar o contato com quem anda sumido. Um sorriso e um ombro amigo podem fazer a diferença. Altas doses de carinho a dois.



LIBRA



Os astros aumentam sua ambição. Bom momento para dar um up na carreira. Pessoa popular pode mexer com seu coração. Bom momento para dividir o mesmo teto com o mozão.



ESCORPIÃO



Que tal visitar lugares diferentes? As estrelas garantem animação no romance. Nem a distância deve ser um problema se está sonhando em viver um conto de fadas.



SAGITÁRIO



Vai sobrar disposição para as tarefas domésticas e para dar uma geral na casa. A saúde pode ganhar com mudanças simples. Com sedução de sobra, o sexo pega fogo!



CAPRICÓRNIO



Vai ser divertido entrar em contato com amigos e familiares e conhecer gente nova. Paquera ou namoro recente tem chances de firmar! Tudo nas nuvens com o mozão.



AQUÁRIO



Terá disposição para cuidar das tarefas do dia. Dinheiro deve entrar hoje. Cuide de você! Os assuntos amorosos estão parados, mas não deixe isso afundar seu astral.



PEIXES



Bom dia para encontrar os amigos ou conhecer um lugar novo. A relação com pessoas jovens também está protegida. Diversão e cumplicidade ao lado de quem ama.