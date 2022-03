Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 14/03/2022 06:00

ÁRIES



Redobre a atenção em trabalhos que exigem criatividade e contato com o público. Evite gastar dinheiro. Há risco de briga por ciúme ou amigos intrometidos.



TOURO



Teimosia não é a solução para os problemas. No romance, conte até mil antes de dar um piti. Um amor antigo pode rondar sua vida, mas veja se não é cilada.



GÊMEOS



Tenha diplomacia se quiser evitar atritos. Na paquera, aposte no seu charme. Rival pode tentar queimar sua imagem, mas não deixe o mozão cair nessa cilada.



CÂNCER



As finanças prometem ocupar boa parte da sua atenção hoje. Alguns limites precisam ficar claros. Controle a possessividade para eliminar vibes pesadas no amor.



LEÃO



Segure seu instinto mandão. Será preciso ceder se quiser trabalhar bem em equipe. A vibe tensa também pode atrapalhar a paquera. Tente manter a paz com quem ama.



VIRGEM



Redobre seus esforços no serviço. Sua paciência talvez ande meio curta. Não ignore seus instintos. Lance proibido pode pintar. Evite brigar com o mozão por bobagens.



LIBRA



Vai precisar de jogo de cintura para driblar perrengues. Tenha mais diplomacia para se entender com a galera. Redobre a atenção no serviço! Confie mais no par.



ESCORPIÃO



Lute pelos seus objetivos: você pode ter reconhecimento! Em casa, pegue leve nas críticas para manter a paz. No amor, evite alimentar grandes sonhos.



SAGITÁRIO



Mantenha os pés no chão e se esforce nas tarefas. A saúde vai precisar de cuidados. Tá na pista? Aposte no bom humor! O romance pede cuidado.



CAPRICÓRNIO



Bom dia para encerrar ciclos e cuidar de pendências. As finanças precisam de cuidados. Seu jeito sensual pode ser um trunfo! A paixão promete incendiar os lençóis.



AQUÁRIO



Trabalho em equipe tem tudo para deslanchar. Mostre jogo de cintura e pense duas vezes antes de entrar em uma briga. Em casa, fuja de brigas e discussões.



PEIXES



Há sinal de desafios logo cedo. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós. Atenção com a saúde! A dois, tente dar um chega pra lá na rotina.