Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 13/03/2022 06:00

ÁRIES



Você tem tudo para se divertir com a família, mas à tarde seu humor pode azedar. Com o love, o clima é de romantismo e alto-astral. Ninguém vai resistir ao seu charme!



TOURO



O contato com amigos estará protegido pelos astros. Tire um tempo pra descansar. Demonstrações de afeto animam as coisas a dois, mas pegue leve no ciúme.



GÊMEOS



A Lua entra em Leão e deixa o astral mais leve. Aposte no diálogo para acertar as coisas com o par. A paquera pode surpreender: vai chover admiradores!



CÂNCER



Filmes, passeios ou livros serão bem-vindos. Tenha flexibilidade para alcançar o equilíbrio a dois. Pode ter boas novas com dinheiro! A paquera deve esfriar.



LEÃO



Surpresas e reviravoltas prometem emoções. A saúde pede cautela. A Lua traz ótimas energias e anima a paquera. Capriche no romantismo para melhorar o astral com o par.



VIRGEM



Tudo o que fizer acompanhado tem mais chance de ser divertido. À tarde, cuidado com tretas. Talvez precise de tato para lidar com o mozão, mas vão se acertar.



LIBRA



Cuidar do corpo pode trazer resultados. Há risco de atrito com a família. A Lua traz ânimo para ver os amigos e arrasar na conquista! A dois, valorize pontos em comum.



ESCORPIÃO



Terá pique para passear e fazer contatos. Cuidado com fofocas nas redes sociais. Dê um up no visual. Sua popularidade ajuda na conquista. Romance em alto-astral!



SAGITÁRIO



Doe ou venda o que não usa mais. Assuntos antigos podem vir à tona. Controle os gastos! Saia da rotina a dois e use seu charme para colecionar contatinhos.



CAPRICÓRNIO



Seja flexível e ceda em alguns pontos para evitar problemas. A Lua entra em Leão e promete apimentar o sexo! A atração física será sua melhor arma na paquera.



AQUÁRIO



As finanças estão protegidas e há chance de receber um dinheiro que não esperava. A saúde precisa de cuidado. Aposte na criatividade para seduzir o par.



PEIXES



Assuntos pessoais podem ser resolvidos com tranquilidade. Vai sobrar disposição para resolver assuntos meio chatinhos. Você e o mozão podem se divertir ao longo do dia.