Publicado 15/03/2022 06:00

ÁRIES



Seu charme a mil por hora ajuda no convívio com os colegas. Pode ter surpresa em jogos e sorteios. Pode se encantar com um crush especial. Clima de lua de mel com o mozão!



TOURO



Seu lado prático deve dar as cartas, o que é ótimo para resolver pendências. Com o crush, mostre seu lado protetor. Programa caseiro com o mozão deve ser um sucesso!



GÊMEOS



Estará mais ágil do que de costume. Aproveite os momentos de lazer para esquecer os problemas. Se está na pista, pode colecionar contatinhos. A dois, muita sintonia.



CÂNCER



Mostre empenho e compromisso com o trabalho. Herança, impostos e papelada contam com boas vibes. O romance pode ficar meio parado, e pode sentir falta de novidades.



LEÃO



Terá energia para cuidar dos seus interesses. Mas há risco de atritos com pessoas próximas. Seu charme ajuda na conquista. Capriche nas demonstrações de carinho.



VIRGEM



A saúde precisa de atenção. Se sentir a energia baixa, procure se isolar um pouco. Quem tem um caso escondido precisa ter cuidado para evitar confusão.



LIBRA



Concentre-se no serviço e não tenha medo de se arriscar. Seu lado solidário ganha destaque. Há sinal de diversão a dois! A galera pode dar uma mãozinha como cupido.



ESCORPIÃO



Mergulhe no trabalho e corra atrás de projetos mais ambiciosos. No romance, há sintonia, mas controle o ciúme. Estará mais exigente na paquera.



SAGITÁRIO



Pode faltar atenção logo cedo. Faça um passeio ao ar livre depois de cumprir as tarefas. Os estudos contam com ótimas energias. Não deixe mal-entendidos azedarem o romance.



CAPRICÓRNIO



O desejo de se livrar de tudo o que incomoda fica mais evidente. Seu sexto sentido estará afiado. Pode ter boas novas com dinheiro As coisas prometem animar no romance.



AQUÁRIO



Pode fazer contatos interessantes no trabalho. O mozão pode mostrar um lado mais carinhoso. Fortaleça o romance! Se está só, vai sonhar com um compromisso sério.



PEIXES



O foco estará voltado ao trabalho. Talvez precise repensar alguns hábitos. Pode sobrar pouco tempo para o romance. Converse com o mozão para ele não se sentir só.