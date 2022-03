Vela - Reprodução de Internet

VelaReprodução de Internet

Publicado 15/03/2022 11:33

Rio - As simpatias abrem os caminhos para o bom andamento da vida e fortalecem a proteção espiritual. O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Quer proteger o seu lar contra essa vibração? Aprenda a simpatia!



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 15 de março de 2022

Simpatia para proteger o lar do mau-olhado



Acenda uma vela para o seu santo de devoção e peça para que ele proteja o seu lar e a sua família. Em seguida, reze um Pai Nosso e, com muita fé, mentalize as energias negativas sendo eliminadas.