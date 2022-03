Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 18/03/2022 06:00

ÁRIES



Cuide das tarefas logo cedo. Os relacionamentos devem se destacar ao longo do dia. Mantenha seus planos em segredo. Romance protegido! Paquera pode surpreender.



TOURO



Seu foco está em assuntos mais práticos e sérios. A saúde precisa de cuidados: não é hora de exageros, nem no serviço nem na diversão. Você e o par estão em sintonia.



GÊMEOS



Resolva pendências de casa. No trabalho, terá criatividade e habilidade para lidar com pessoas. Mudanças podem levantar o astral. As coisas a dois andam animadas.



CÂNCER



Seu lado protetor e caseiro vai crescer. Reserve um tempo para botar ordem na bagunça, fazer uma limpa e jogar fora o que não usa mais. Controle o ciúme!



LEÃO



Explore sua habilidade de comunicação. Mudanças no trabalho podem surpreender. Pode encontrar um amor à primeira vista. Com o par, aposte no diálogo.



VIRGEM



A Lua promete turbinar sua habilidade para lidar com dinheiro. Organize as contas, veja o orçamento e planeje os gastos. Você e o mozão vão viver momentos inesquecíveis.



LIBRA



O dia promete ser animado. Vai sobrar tempo para restaurar as energias. Na conquista, você estará irresistível e encantadora, deixando qualquer um aos seus pés.



ESCORPIÃO



A Lua entra em seu inferno astral e diminui o seu ritmo em alguns momentos. Você vai ser o centro das atenções na conquista. No romance, fale sobre os seus sentimentos.



SAGITÁRIO



Tudo indica que vai colecionar bons momentos ao lado dos amigos. Pode receber um dinheiro ligado à família. Talvez o lance evolua para algo mais.



CAPRICÓRNIO



Seu lado ambicioso vai tomar conta. Mostre que é responsável e assuma novos desafios. Um passeio ajuda a arejar as ideias. A relação a dois ganha seriedade.



AQUÁRIO



Seu lado animado vai dar as caras. Os estudos também contam com good vibes. Mantenha segredo sobre grana que pode entrar agora. Há sinal de boas novas na conquista.



PEIXES



Mudanças e reviravoltas devem marcar o dia. Que tal reunir a galera e botar o papo em dia? Parta para o ataque na paquera. Os laços com quem ama também se fortalecem.