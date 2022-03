Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 17/03/2022 06:00

ÁRIES



Sua atenção segue no trabalho. Há ótimas chances de encher o bolso. Cuide da saúde. Cuidado para não ignorar o mozão! Talvez a paquera não corra como queria.



TOURO



Vai sobrar disposição para se divertir. Sua comunicação está em alta. Pode pintar treta nas amizades. Não é o melhor momento para disputar um crush.



GÊMEOS



Bom dia para reformas ou planejar mudanças. Na carreira, aja discretamente. Busque o equilíbrio para evitar atritos por bobagens. Com o mozão, controle o ciúme.



CÂNCER



As boas energias da Lua expandem seus interesses. Um bom papo pode animar a paquera. Converse com o mozão para esclarecer qualquer mal-entendido.



LEÃO



Bom momento para se destacar no trabalho e agarrar qualquer oportunidade de ganhar dinheiro. Mudanças no visual são bem-vindas. Que tal apimentar as coisas na cama?



VIRGEM



Fuja de distrações durante o trabalho. As estrelas destacam seu lado charmoso. Cuidado para não brigar com o par por bobagens. Pode pintar contatinhos novos.



LIBRA



Sua intuição e suas ideias estão em alta. Bom momento para assumir novas responsabilidades no emprego. A saúde pede mais atenção. O sexo promete momentos inesquecíveis!



ESCORPIÃO



Alimente projetos e sonhos profissionais. Não vai faltar disposição para expandir seus horizontes. Pode disputar um crush com alguém próximo. Sintonia com o mozão.



SAGITÁRIO



As estrelas enviam boas energias se pensa em disputar um novo cargo. Reformas em casa estão protegidas. Esquecer o passado pode manter a vida a dois em harmonia.



CAPRICÓRNIO



Terá disposição para interagir com colegas e trocar ideias. Bom momento para mergulhar nos estudos. Um crush das redes sociais pode se interessar por você.



AQUÁRIO



Você pode focar parte da sua energia buscando algo novo para o lar, planejando uma reforma ou até a compra da casa própria. Não confunda atração com amor.



PEIXES



Você vai mostrar habilidade para lidar com as pessoas logo cedo. Seja flexível para manter a harmonia em casa. Na paquera, pode se encantar com um novo contatinho.