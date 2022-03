Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 21/03/2022 06:00

ÁRIES



Bom dia para tentar coisas novas e pôr fim em ciclos. Seu poder de sedução vai dar as cartas, mas há chance de viver um lance proibido. Experimente coisas novas na cama.



TOURO



Trabalhar em equipe pode esconder pegadinhas. Não revele seus planos, nem aponte erros ou faça críticas. Na paquera, dê um passo de cada vez.



GÊMEOS



Desafios podem pintar logo cedo. Foque nas tarefas importantes. A saúde precisa de cuidado. A rotina pode azedar o romance. Há chance de se envolver com alguém próximo.



CÂNCER



No trabalho, terá criatividade e boas ideias. Mudanças podem surgir, mas mantenha a calma e tente se adaptar. Podem surgir brigas no romance, mas tudo melhora à noite.



LEÃO



Será mais fácil se entender com a família, embora possam pintar atritos bobos. Pode rolar crise de ciúme com o mozão. Chance de se reaproximar de um amor antigo.



VIRGEM



Cuidado com o que diz para evitar confusão. Se não se atentar, pode dar zica com dados importantes no serviço. O diálogo será o segredo para a felicidade a dois.



LIBRA



Grana deve entrar, mas será preciso fazer a sua parte. Não saia gastando com bobagens! Problemas com grana podem respingar no romance e azedar o clima com o mozão.



ESCORPIÃO



Você pode bater de frente com algumas pessoas. Melhor fazer um esforço se quiser evitar problemas. Atitudes românticas ajudam a superar as crises a dois.



SAGITÁRIO



Redobre a atenção na hora de enviar e-mail, compartilhar arquivos, etc., pois há sinal de problemas envolvendo comunicação. Com o mozão, cuidado com a desconfiança.



CAPRICÓRNIO



Não misture dinheiro e amizade, ou pode dar briga. À noite, pode acertar os ponteiros se brigou com alguém. Muito carinho e palavras de amor fazem a diferença!



AQUÁRIO



As estrelas avisam que seu lado ambicioso está em alta. Pegue leve nas críticas para não arrumar briga. Diminua as expectativas se quiser acabar com a solidão.



PEIXES



Você começa a semana esbanjando otimismo. Mantenha os pés no chão para dar conta do serviço. As estrelas ajudam a espantar a rotina. A paquera pode surpreender.