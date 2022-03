Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 19/03/2022 06:00

ÁRIES



Seu lado sociável fica mais evidente. Reúna os amigos e gente querida. Evite misturar dinheiro e amizade. Você e o mozão estarão mais criativos e cheios de sintonia.



TOURO



Talvez você se torne mais crítica do que o normal. Baixe as expectativas se quiser se entender com o mozão ou se está em busca de um novo amor.



GÊMEOS



Planos de viagem correm risco de virar pó. Na dúvida, reveja cada detalhe. Muito romantismo e novidades ao lado do par. Contatinhos podem chover no seu caminho.



CÂNCER



Pode achar mais fácil se concentrar em alguns assuntos práticos hoje. Pode pintar briga ou desentendimento com alguém da turma. Um ex pode movimentar a paquera.



LEÃO



Ótimo dia para quem planeja fazer uma viagem rápida ou reunir pessoas queridas. Tente controlar seu temperamento. Esbanjando charme, você estará irresistível na paquera!



VIRGEM



A saúde pede atenção: exageros podem fazer um estrago e tanto! O romance pode ficar em segundo plano hoje. Se está de olho em alguém, vá para cima em outro momento.



LIBRA



Você terá energia para correr atrás do que deseja. Pode pintar briga com alguém mais novo ou com o par. Se quiser manter a paz, aposte nas demonstrações de carinho.



ESCORPIÃO



Se concentre em serviços que podem ser feitos no seu canto. Sua intuição fica mais forte. Algo do passado pode ressurgir. A desconfiança pode azedar a relação.



SAGITÁRIO



No trabalho, mal-entendido pode dar dor de cabeça. Compartilhe ideias e se reaproxime de amigos que andavam distantes. Amigos também podem dar uma forcinha na paquera.



CAPRICÓRNIO



A Lua destaca seu lado ambicioso. Lute com garra para conquistar o que merece. A possessividade pode atrapalhar a conquista. A dois, conversem sobre o futuro.



AQUÁRIO



Tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor. Aproveite para trocar experiências com o pessoal. Em casa, há sinal de atritos. Novo contatinho deve pintar!



PEIXES



Ouça seu sexto sentido. Faça segredo sobre seus planos e ideias. Pode ter dor de cabeça com fofocas. Paixão e desejo animam as coisas na intimidade.