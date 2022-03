Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 20/03/2022 06:00

ÁRIES



A vida amorosa pede mais cautela. A Lua em Escorpião traz mudanças e surpresas, além de destacar sua intuição. A sedução será sua arma secreta para fisgar o crush!



TOURO



Tenha cautela pra não abusar da saúde. A Lua entra em Escorpião e favorece a convivência com outras pessoas. A tentação de viver um romance proibido pode crescer.



GÊMEOS



Pode pintar briga com o par. Aquele crush também pode desaparecer. Mesmo assim, não vai faltar energia para se dedicar ao romance. Mate a saudade dos amigos.



CÂNCER



Respire fundo se alguém estiver te incomodando. O Sol destaca seu lado vaidoso e ambicioso. Sinal de vitórias na conquista! O romantismo deixa a relação mais gostosa.



LEÃO



Escolha bem as palavras para fugir de mal-entendidos. Seu lado caseiro ganha destaque e será mais fácil cuidar das tarefas de casa. Programe algo caseiro a dois!



VIRGEM



Estará mais apegada às suas coisas. Controle os gastos! A Lua ativa seu lado comunicativo e animado. Saia da rotina. Há sinal de muito prazer no romance.



LIBRA



Talvez tenha que encarar alguns desafios. O astral fica tenso com a família e pode pintar briga se não souber ceder. Não deixe essa vibe atrapalhar a paquera.



ESCORPIÃO



Gente fofoqueira ou mentirosa pode te tirar do sério. A Lua entra em seu signo e renova sua energia. Vai mostrar toda a sua seducência para se aproximar do crush.



SAGITÁRIO



O desejo de se divertir pode animar a sua manhã. Às vezes, é preciso diminuir o ritmo e encontrar tempo para si mesma. Assuntos amorosos devem ir de vento em popa!



CAPRICÓRNIO



Podem sair umas tretas com um pessoal mais velho, conservador ou que só sabe reclamar. Ótimas vibes nas amizades. Você e o mozão poderão superar qualquer desafio.



AQUÁRIO



Redobre a atenção com imprevistos. À tarde, os passeios ficam protegidos! Bote o papo em dia com os amigos. Você e o love podem esclarecer qualquer treta com um bom papo.



PEIXES



Se uma amizade já estava abalada, talvez chegue ao fim. Fase interessante para encher o bolso. Anda de olho em alguém? Esse lance tem tudo para emplacar!