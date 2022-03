Oração - Reprodução de Internet

Publicado 21/03/2022 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e auxiliam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 75 mostra que as preces para Deus ajudam a trazer momentos de alegrias e de bênçãos.



Salmo 75



A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. (Selá.) Disse eu aos loucos: Não enlouqueçais, e aos ímpios: Não levanteis a fronte; Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o Juiz: a um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto; está cheio de mistura; e dá a beber dele; mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre; cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas.