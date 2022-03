Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 24/03/2022 06:00

ÁRIES



O dia começa meio tenso: tenha paciência para driblar enroscos. Agir por impulso não será a melhor pedida. Conte com o apoio dos amigos. Faça planos com o par.



TOURO



Pode surgir a chance de um novo emprego. Briga ou término de amizade pode abalar seu humor. Mude o visual! Alguém de longe pode te conquistar. Vida a dois animada.



GÊMEOS



Há sinal de brigas no trabalho, críticas e outras coisinhas desagradáveis. Mas pode melhorar uma relação que tinha azedado. A Lua promete tacar fogo no colchão! Se joga!



CÂNCER



Não vai ser fácil lidar com as responsabilidades, principalmente se você ficar se distraindo. A saúde pede cuidados. Os momentos com o mozão melhoram à noite.



LEÃO



Pode surgir tensão na convivência com pessoas mais novas ou com seu amor. Aposte no bom-senso e mantenha a cabeça fria se quiser fazer as pazes.



VIRGEM



Use a diplomacia para contornar as tretas, controle o ciúme e não deixe a família se meter na sua vida. Promessa de momentos fantásticos no romance ou na conquista!



LIBRA



Hoje, nem tudo deve ser como esperava. Vai ser preciso jogo de cintura se quiser fazer amizades e fugir de mal-entendidos. Programas caseiros a dois podem ser uma boa.



ESCORPIÃO



Esconda a carteira antes de gastar com bobagens. Se precisar de uma grana a mais pra fechar o mês, a família pode ajudar. Leveza e animação na paquera e no romance.



SAGITÁRIO



Energias tensas pedem um pouco de cautela pela manhã. Teimosia e egoísmo podem azedar as coisas em casa. Melhor disfarçar o ciúme, inclusive com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Vai ser preciso ânimo extra no trabalho. Cuidado com gente fofoqueira! Agir com discrição é a melhor maneira de encher o bolso. A dois, fuja de assuntos polêmicos.



AQUÁRIO



Para evitar ciladas, tenha cautela na hora de reunir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum. Atenção às finanças. Diminua as cobranças com o par.



PEIXES



Evite o excesso de críticas. Capriche no visual! As amizades ganham destaque e podem até ajudar na conquista. A sintonia com o par tende a melhorar.