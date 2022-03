Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 27/03/2022 06:00

ÁRIES



Você estará mais descontraída e faltante do que o normal. Faça novos contatos, amplie seu círculo e viva experiências diferentes. No romance, dediquem-se um ao outro.



TOURO



O desejo de ficar na sua tende a crescer. Sua intuição se destaca e pode perceber atos traiçoeiros. Pegue leve com o mozão. Pessoa popular tem tudo para te ganhar.



GÊMEOS



A entrada de Mercúrio em Áries promete colocar as amizades em evidência. Paixão à distância pode surpreender. Se tem compromisso, há sinal de diversão a dois.



CÂNCER



Há sinal de novidades e transformações. Será mais fácil descartar coisas encostadas e cortar laços. A paixão vai pegar fogo! Se está a fim de alguém, capriche no visual.



LEÃO



Mercúrio reforça o seu lado aventureiro e inquieto. Deixe a solidão bem longe! Controle as críticas. Paquera com alguém que mora longe tem mais chance de dar certo.



VIRGEM



Sua sede de novidades e mudanças pode surpreender. A saúde agradece se mudar a alimentação ou praticar exercícios. A dois, aposte em conversas picantes.



LIBRA



Mercúrio envia ótimas energias para você relaxar, esquecer os problemas e curtir a vida com as pessoas que ama. À noite, porém, há sinal de desentendimentos.



ESCORPIÃO



Mercúrio entra em Áries e pede uma atenção maior com a saúde. Assuntos antigos e ligados à família podem movimentar o dia. Pode faltar tempo para paquerar.



SAGITÁRIO



Você vai se expressar com mais facilidade. As redes sociais ficam movimentadas. Dê uma chance a um novo contatinho. Uma boa DR ajuda a acertar os pontos no romance.



CAPRICÓRNIO



Assuntos domésticos ou financeiros podem exigir sua atenção. Vida familiar animada! Cuidado com compras por impulso. Seu jeito possessivo pode azedar o romance.



AQUÁRIO



Bom dia para viajar, visitar os amigos ou dar um rolê por aí. Energia tensa pode provocar atritos em casa. Divirta-se com o mozão ou crush durante o dia.



PEIXES



Reveja seus gastos e organize as contas. A sua intuição segue afiada. Mal-entendidos podem trazer problemas e atrapalhar a paquera. A dois, evite assuntos delicados.